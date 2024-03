Kellmünz/Dettingen

"Hitler und die Grünen": Erneutes Entsetzen über Schild auf Firmengelände

Dettingen an der Iller – Schild: Hitler und die Grünen darf unserem Land nie wieder passieren

Plus Dieses Plakat ist eine "Schande", es vergleiche den größten Mörder aller Zeiten mit einer demokratischen Partei. Der Verfasser reagiert gelassen. Der Ort, an dem es steht, wird quasi zur Posse.

Von Michael Kroha

"Hitler und die Grünen darf unserem Land nie wieder passieren": Jene Aufschrift auf einem Schild in Kleinkellmünz sorgt derzeit für Entsetzen. Zwei Männer, die ihren Namen nicht veröffentlicht haben wollen, sprechen von einer "Schande" und einem "grauenvollen und völlig unreflektierten Inhalt". Sie stört, dass damit offensichtlich Menschen, die sich politisch bei einer freiheitlich-demokratischen Partei engagieren, mit "dem größten Mörder aller Zeiten" in einen Topf geworfen und verglichen werden. Der Ort, wo das Plakat steht, ist besonders und hat bereits eine Vorgeschichte.

Seit etwa zehn Tagen stehe das Schild mit besagtem Schriftzug zwischen den Nachbargemeinden Kellmünz (Kreis Neu-Ulm) und Dettingen an der Iller (Kreis Biberach). Als sie es sahen, trauten sie ihren Augen nicht. Das Plakat sei gut sichtbar für alle. Was solle eine Mutter ihrem Kind antworten, wenn es dort vorbeifährt, fragen die beiden Männer. Soll das Kind etwa sagen: "Mama, sind die Grünen wie Adolf Hitler Verbrecher?" Nicht nur sie, auch andere seien noch immer entsetzt. "Was für ein Schandfleck", finden sie – nicht nur für das Grundstück, auf dem es steht, sondern auch für die Region.

