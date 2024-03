"Hitler und die Grünen": Schild weg, Unternehmer stellt andere Tafel auf

Die Aufschrift hatte heftige Kritik ausgelöst. Nun ist dort ein Text zu lesen, der schon einmal plakatiert war. Bürgermeister Obst nimmt Kellmünz in Schutz.

Das Schild mit der Aufschrift "Hitler und die Grünen darf unserem Land nie wieder passieren", das vom Kellmünzer Thomas Obermüller auf seinem Firmengelände aufgestellt wurde, hat große Aufregung ausgelöst. Nun ist die Tafel abgebaut worden, statt dessen ist ein neuer Text zu lesen.

"Hitler und die Grünen": Schild ist Thema auf Bürgerversammlung in Kellmünz

Die Tafel und ihre Aufschrift waren Thema bei der Bürgerversammlung in Kellmünz. Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass geklärt sei, dass das Plakat nicht in Kellmünz beziehungsweise in Bayern stehe, sondern in Dettingen und damit im Bundesland Baden-Württemberg. Die Zuständigkeit sei somit klar. Gemeinderat Christian Anders betonte, dass es gut wäre, wenn das Schild einfach entfernt werden würde. Bürgerin Sonja Kunze fügte an, dass Thomas Obermüller mit der Aktion übers Ziel hinausgeschossen sei. Es sei sehr peinlich, wenn man außerhalb von Kellmünz auf dieses Thema angesprochen werde.

Die anschließenden Gespräche führen offenbar dazu geführt, dass das Plakat entfernt wurde. Jetzt steht ein Schild mit der Aufschrift "Grünwähler haben hier Hausverbot" an gleicher Stelle. Ein solches Plakat war bereits im vergangenen Sommer dort zu sehen gewesen. Bürgermeister Obst sagte, dass es nicht peinlich sei, in einem aufstrebenden und lebenswerten Ort wie Kellmünz zu wohnen. Daran könne auch diese Aktion nichts ändern.