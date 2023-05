Die deutsch-französische Freundschaft in Kellmünz lebt

Gäste aus der Region Moulins waren mehrere Tage im Illertal zu Gast. Der Verein wurde bereits 1969 gegründet.

Ein Wochenende lang hat die französische Fahne vor dem Kellmünzer Rathaus auf einen Besuch einer französischen Delegation aufmerksam gemacht. Dabei stand im Markt Kellmünz die seit Jahren bestehende deutsch-französische Freundschaft, mit ehemaligen Post-Mitarbeitern aus der Region Moulins, im Vordergrund.

Eine Abordnung, mit rund 20 französischen Gästen, weilte mehrere Tage im Illertal. Der Partnerschaftsverein wurde bereits im Jahr 1969 im Rahmen der „Jumelages Européens PTT“ gegründet. "Es ist immer eine besondere Freude, Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammenzubringen, besonders aber, wenn es unsere Freunde aus Frankreich sind", betonte Bürgermeister Michael Obst beim Empfang vor dem Rathaus. Seine persönliche, feste Überzeugung ist es, dass es kein Land in Europa gibt, mit dem die Deutschen so viel verbindet.

In Kellmünz ist die deutsch-französische Freundschaft besonders wichtig

Die Beziehung zwischen Deutschen und Franzosen spiegele europäische Geschichte in ihren guten und schlechten Tagen wider. Durch die deutsch-französische Achse werde der europäische Einigungsprozess maßgeblich bestimmt. Bürgermeister Obst: „Die letzten Jahre, mit all den Krisen im Bereich der Finanzen, Corona und jetzt der Krieg in der Ukraine zeigt, dass wir nur miteinander nationale, europäische und globale Herausforderungen für unsere beiden Länder lösen können.“

Frankreich sei Deutschlands engster und wichtigster Partner. Mit keinem anderen Land gibt es demnach eine so regelmäßige und intensive Abstimmung auf allen politischen Ebenen und in allen Politikbereichen. Georg Geiss berichtete, dass die deutsch-französische Freundschaft nun auch gefördert wird. Der deutsch-französische Bürgerfonds berät, vernetzt und finanziert Projekte, die die deutsch-französische Freundschaft und Europa in der Breite der Bevölkerung erlebbar machen. Er fördert eine Vielzahl an Formaten und Themen, ist niedrigschwellig und steht allen Akteuren der Zivilgesellschaft offen.

Unterstützung für das Partnerschaftsprogramm in Kellmünz

Der Bürgerfonds geht auf den im Jahr 2019 zwischen Deutschland und Frankreich geschlossenen Vertrag von Aachen zurück und wurde im April 2020 errichtet. Er wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) umgesetzt und zu gleichen Teilen von der Bundesregierung und der französischen Regierung finanziert. Das diesjährige Partnerschaftsprogramm, mit Besuch im Allgäu, wurde bereits mit rund 1000 Euro gefördert.