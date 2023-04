Die Kindergartengebühren in Kellmünz steigen

Plus Auch die Marktgemeinde Kellmünz hat mit einem großen Defizit zu kämpfen. Der Bürgermeister rechnet vor: Eigentlich liegt es sogar noch ein Stück höher.

Die Kinderbetreuung im Markt Kellmünz zieht hohe Defizite nach sich. Der Kellmünz Marktgemeinderat hat darauf mit einer Anhebung und Neufestsetzung der Elternbeiträge reagiert.

Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass der Marktgemeinderat durch die Verwaltung und im Zuge der überörtlichen Rechnungsprüfung auf die beträchtlichen Fehlbeträge bei der Kinderbetreuung in der Kita hingewiesen wurde. Der ungedeckte Zuschussbedarf liegt bei circa 2300 Euro pro Kind und Jahr.

Rechnerisch läge das Defizit in Kellmünz noch deutlich höher

Für die Berechnung wurden laut Bürgermeister nur die tatsächlichen Kosten und Aufwendungen für Personal, Energiekosten und der Gebäudeunterhalt berücksichtigt. Abschreibungen und die Bildung von Rücklagen wurden nicht in die Kalkulation einbezogen. Hätte man das gemacht, wäre das Defizit pro Kind nochmals um rund 1000 Euro höher ausgefallen.

Als Beispiel nannte der Bürgermeister den Neubau der Kinderkrippe, der sich in der Fertigstellungsphase befindet. In der neuen Krippe sind Kapazitäten für zwölf Plätze geschaffen worden. Die Kosten in Höhe von 480.000 Euro werde man voll aus dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde bezahlen. Durch die geringen Elternbeiträge ist laut Bürgermeister ein nicht gedeckter, jährlicher Zuschussbedarf entstanden.

Bei den Buchungen gab es bislang keinen Anreiz zum Sparen

Dieses Defizit werde auch aus dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde abgedeckt. Bisher seien sechs Stunden Buchungszeit für die Eltern kostenlos gewesen. Für jede weitere Stunde wurden zehn Euro pro Monat berechnet. Somit sei bei Vollbuchung von acht Stunden Betreuungszeit pro Tag ein maximaler Elternbeitrag in Höhe von 20 Euro im Monat zu entrichten gewesen. Durch diese weitgehend kostenfreie Nutzungsoption sei kein Anreiz zum Sparen beziehungsweise bei geringerem Bedarf auch bedarfsgerecht zu buchen gegeben gewesen. Die Gemeinde habe Personal vorhalten müssen, egal ob die gebuchte Zeit genutzt wurde oder eben nicht. Gebuchte und nicht genutzte Betreuungsstunden haben demnach auch dazu geführt, dass Kapazitäten verschwendet und Betreuungsplätze geblockt wurden. Man habe Eltern auf die Warteliste setzen müssen, die gar keinen Betreuungsplatz erhalten haben.

Energiekosten und steigende Tarife beim Personal erschweren die Lage

Auch die aktuelle Situation wird die Situation laut Bürgermeister eher noch verschlimmern. Die Energiekosten seien um 50 Prozent gestiegen und für die Personalkosten werden aus der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst ebenfalls Lohnsteigerungen in Bereich von bis zu zehn Prozent erwartet. Michael Obst berichtete, dass beim Elternbeirat ein grundsätzliches Verständnis für die anstehenden Gebührenerhöhungen geweckt werden konnte. Letztlich gehe es um die Erhöhung des Elternanteils um einen Euro pro Stunde.

Das Ratsgremium hat sich darauf verständigt, die Erhöhung in zwei Schritten zum September 2023 und zum September 2024 vorzunehmen. Das Spielgeld und Geld für Getränke soll dafür entfallen. Da die Personalkosten der Hauptkostenfaktor sind, werden die Gebühren ab September 2025 automatisch an die Lohnsteigerungen im öffentlichen Dienst angeglichen. Der Marktgemeinderat hat dem neuen Gebührenmodell mehrheitlich zugestimmt.