Die neue E-Rikscha startet ihre erste Fahrt in Kellmünz

Die Senioren- und Nachbarschaftshilfe hat ein neues "Sokomobil". Im Rahmen der Klimawoche findet die Jungfernfahrt statt.

Der Verein Senioren- und Nachbarschaftshilfe Oberroth-Kellmünz-Osterberg, kurz Soko ist nun Eigentümer einer E-Rikscha. Am Sonntag, 23. April, soll das neue „Sokomobil“ im Rahmen der Klimawoche der ILE-Region die Fahrzeugsegnung erhalten. Beginn ist um 13 Uhr vor dem Rathaus in Kellmünz. Pfarrer Thomas Kleinle wird der Rikscha dort den kirchlichen Segen geben. Die anschließende Einweihungsfahrt durch Kellmünz übernimmt der Soko-Vorsitzende Gerd Kunze. Er wird in die Pedale treten, während der Pfarrer und der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst es sich auf dem Lastenrad bequem machen dürfen. Im Anschluss daran wird vor dem Rathaus ein Umtrunk angeboten.

Die Soko wurde im Herbst 2021 gegründet. Der Verein hat es sich zum Ziel gemacht, in ihren Heimatgemeinden das selbstbestimmte Leben im Alter durch Hilfsangebote zu unterstützen. Die E-Rikscha, deren Anschaffung durch das ILE-Regionalbudget gefördert wurde, und die zukünftig in den Soko-Orten ausgeliehen werden kann, soll diese Angebote erweitern. (zisc)