Diebe montieren Autoreifen samt Felgen in Kellmünz ab

Eine böse Überraschung hat eine 23-jährige Frau hat am Montagmorgen in Kellmünz erlebt: Sie musste feststellen, dass die Reifen ihres Autos über Nacht gestohlen worden waren. Die junge Frau hatte ihren Opel am Sonntagabend in der Tiefgarage geparkt, die zu einem Mehrfamilienhaus an der Altwasserstraße gehört. Als sie am Montagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fehlten laut Polizeibericht alle vier Reifen samt Felgen. Der oder die Täter hatten den Opel mit alten Reifen unterlegt, die unter der Achse gestapelt worden waren. So war es möglich, die Reifen abzumontieren und zu entwenden. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)