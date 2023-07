Kellmünz

vor 49 Min.

Eisstockschützen Kellmünz zielen mit Neubau auf die Zukunft

Die Eisstockabteilung des TSV Kellmünz will eine komplette Neugestaltung ihrer Sportanlagen in Angriff nehmen.

Plus Der TSV Kellmünz möchte die Sportanlagen der Abteilung komplett neu gestalten. Davon sollen auch andere Abteilungen des Sportvereins etwas haben.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Die Abteilung Eisstock des TSV Kellmünz will den Sportbetrieb zukunftsfähig gestalten und die bestehenden Sportanlagen auf dem Sportgelände in Kleinkellmünz einer kompletten Neugestaltung unterziehen. Wie das aussehen soll, darüber informierte Abteilungsleiter Florian Hempfer jetzt den Marktgemeinderat.

Die aktuellen Asphaltbahnen seien durch Alterung und Erosion in einem sehr schlechten Zustand, so der Abteilungsleiter. Um den Sportbetrieb wieder vollumfänglich betreiben zu können und den Eisstocksport wieder attraktiver gestalten zu können, brauche es nun umfangreiche Baumaßnahmen. Geplant sind vier Bauabschnitte, von denen die ersten drei Abschnitte zeitnah realisiert werden sollen. Darunter ist ein Kanalanschluss für das Eisstockgelände, zwei neue Eisstockbahnen inklusive der Fundamente und die Überdachung der Stockbahnen. In einem letzten Bauabschnitt soll dann zu einem späteren Zeitpunkt noch der Neubau einer Lagerhütte mit Aufenthaltsraum und WC-Anlage folgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen