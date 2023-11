Kellmünz

vor 32 Min.

"Erzähl mir von früher": Geschichten aus vergangenen Zeiten in Kellmünz

"Erzähl mir von früher" - an dieses Motto hielten sich Maria Hillig (links), Georg Gaupp und Resi Medenwaldt in Kellmünz.

Plus Wie war das Leben früher in der Region? Zwei Frauen und ein Mann erzählen in Kellmünz aus ihrem Leben. Beim Hoigarta werden noch mehr Erinnerungen ausgetauscht.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Eine Lebenserfahrung von insgesamt 276 Jahren bietet einen unerschöpflichen Fundus für Erzählungen. In den Genuss dieses Erfahrungsschatzes kamen die Besucherinnen und Besucher bei der Veranstaltung „Erzähl mir von früher“ in Kellmünz. Vom Geburtshaus bis hin zur eineinhalbfachen Weltumkreisung im Sportflugzeug gingen die drei Erzählerinnen und Erzähler weit zurück in ihren Erinnerungen und in Zeiten, die so ganz anders waren als heute.

An der Stirnseite des Sitzungssaals hatten es sich die Drei gemütlich gemacht. Mit Maria Hillig (92), Georg Gaupp (91) und Resi Medenwaldt (93) begrüßte Bürgermeister Michael Obst zwei Bürgerinnen und einen Bürger aus Kellmünz, die mit ihren Erzählungen die Zeit zurückdrehten.

