Für den TSV Kellmünz investieren sie gerne Zeit und Herzblut

Plus Seit Jahrzehnten engagiert sich Familie Grimm für den TSV Kellmünz. Mutter Gabi übergibt den Vorsitz an Sohn Fabian - und der lobt das Miteinander im Verein.

Von Stephan Schöttl

Herzblut. Dieser Begriff fällt immer wieder, wenn man sich mit Familie Grimm über die ehrenamtliche Arbeit im Turn- und Sportverein unterhält. Seit Jahrzehnten engagieren sie sich in Kellmünz, übernehmen an vorderster Front Verantwortung. Bei der Jahresversammlung vor wenigen Wochen wurde der Staffelstab in der Familie weitergegeben, auf Gabi Grimm folgte Sohn Fabian als neuer Vorsitzender.

Elf Jahre lang stand Gabi Grimm an der Spitze des Vereins, meisterte zuletzt auch noch die Corona-Krise. „Das hätte ich zum Schluss wirklich nicht mehr gebraucht“, sagt sie. Jetzt gab sie die Führungsposition familienintern weiter. Was aber nicht heißen soll, dass sie nun weniger zu tun hat. „Ich bin fast jeden Tag hier in der neuen Sporthalle“, sagt sie. Als Übungsleiterin kümmert sie sich um Mitglieder jeden Alters („von eins bis 95“) beim Kinderturnen und der Frauengymnastik, auch Putzarbeiten übernimmt sie selbst, Geburtstagsbesuche ebenso. „Der Zeitaufwand ist für mich keine Belastung“, sagt sie. Trotzdem sei sie froh, künftig nicht mehr in der vollen Verantwortung zu stehen. Denn die Herausforderungen sind für Vereinsvorstände in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. Viel bürokratischer Aufwand, viele Paragrafen und der digitale Wandel zum Beispiel. Über Letzteren sagt Grimm: „Da bin ich eher ein Dinosaurier.“

