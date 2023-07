Garagenfenster wurde in Kellmünz eingeschlagen

Eine unbekannte Person hat in Kellmünz einen Schaden von etwa 100 Euro an einem Garagenfenster hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine unbekannte Person in Kellmünz in der Straße Lerchenhöhe ein Garagenfenster eingeschlagen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro, berichtet die Polizei. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07303/9651-0 erbeten. (AZ)