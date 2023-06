Gefährliche Situationen für Radler und Autofahrer auf der Illerbrücke

Plus Ein Bürger aus Kellmünz wünscht sich, dass die Verkehrsführung auf der Illerbrücke geändert wird. Das sagen die Gemeinderäte dazu.

Mit möglichen Optionen für einen Geh- und Radweg im Bereich der Kellmünzer Illerbrücke setzte sich der Kellmünzer Marktgemeinderat während der letzten Sitzung auseinander. Grund hierfür ist ein Antrag von Jannik Mayerhofer, den er in der Bürgerversammlung gestellt hatte: Er wünscht sich eine beidseitige Beschilderung eines Geh- und Radwegs über die Kellmünzer Illerbrücke hinweg.

Derzeit gibt es einen beidseitigen Gehweg, die Radfahrer sind auf der Fahrbahn unterwegs. Dadurch kommt es laut dem Antragsteller infolge des beengten Straßenraums immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen - nicht nur für die Radfahrer, sondern auch für die Autofahrer. Der Radverkehr behindere den Verkehrsfluss bei Begegnungsverkehr. Bei Überholmanövern sei durch den hohen Bordstein kein Ausweichen für die Radfahrer möglich.