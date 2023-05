Große Freude über die Erweiterung des Kindergartens in Kellmünz

Plus Nach erfolgtem Umbau ist die Krippengruppe im ehemaligen Büchereigebäude in Kellmünz untergebracht. Die gesamte Einrichtung ist schon wieder voll belegt.

Die neue Kellmünzer Kinderkrippe ist eröffnet und bereichert nun das optische Erscheinungsbild des Dorfbereichs entlang der Friedhofstraße. Nach erfolgtem Umbau ist die Krippengruppe im ehemaligen Büchereigebäude untergebracht. „Das soll ein Ort des Glücks werden, mit Glück für die Kinder und auch Glück für die Eltern“, betonte Bürgermeister Michael Obst beim Festakt zum Tag der offenen Tür. Mit 82 Kindern herrsche im Kindergarten und der Kinderkrippe schon wieder Vollbelegung.

Obst ergänzte, dass es gut gewesen sei, die Erweiterung anzugehen. „Ansonsten würden wir jetzt nicht allen Kinder einen Betreuungsplatz anbieten können.“ Pfarrer Thomas Kleinle sprach während der Segnungsfeier für die neuen Räumlichkeiten von einem gelungenen Erweiterungskonzept, das die Bedürfnisse und Erfordernisse optimal abdecke.