In der Ortsmitte von Kellmünz werden neue Parkplätze geschaffen

Der Markt Kellmünz hat ein Anwesen am Rand des Marktplatzes erworben. Einer der zentralen Beweggründe ist hierbei die nachhaltige Verbesserung der beengten Parkraumsituation. Die unzureichende Anzahl an Stellplätzen im Bereich des zentral gelegenen Dorfplatzes und damit einher gehende, private Nutzungen waren in den vergangenen Jahren schon mehrmals Thema im Marktgemeinderat. Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass man mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein könne und daher zusätzliche Parkplätze schaffen wolle.

Der Markt Kellmünz hat 50.000 Euro für das baufällige Haus ausgegeben

Der Ankauf des Anwesens im Rechbergring bietet nun den erforderlichen Handlungsspielraum, um Verbesserungen umzusetzen. Rund 50.000 Euro hat der Marktgemeinderat für das baufällige Haus ausgegeben. Das Wohnhaus selbst soll abgerissen werden. Auf dem rund 300 Quadratmeter großen Grundstück können anschließend neue Stellplätze entstehen und der Marktplatz auf diese Weise ebenfalls vergrößert werden. Rund zehn Parkplätze können laut Bürgermeister hinzugewonnen werden. Durch die Vergrößerung des Marktplatzes gewinnt auch der Festplatz rund um den Dorfbrunnen an zusätzlicher Fläche. Dies wiederum kommt Veranstaltungen wie dem Marktfest und dem Sommermarkt zugute. Insgesamt gesehen sei man durch den Zukauf des Grundstücks und die Umnutzung mit Erweiterung des Marktplatzes gleich in mehrerlei Hinsicht wesentlich besser aufgestellt.