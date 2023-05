In Kellmünz gibt es einen Markt für Oldtimer-Teile

Zweiradfreunde, Liebhaber und Besitzer von Motorrädern und Mopeds werden am Sonntag in Kellmünz erwartet.

Zum ersten Mal findet am Sonntag, 14. Mai, der „Kellmünzer Oldtimer-Teilemarkt für Zweiräder“ statt. Veranstaltet wird er vom Motorradclub „MC Black Hats Kellmünz“. Für Liebhaber und Besitzer von Motorrädern und Mopeds, deren Gefährte die Zeit überdauert haben, soll der Markt Gelegenheit bieten, an so manche inzwischen oft raren Ersatzteile für die motorisierten Zweiräder zu kommen - oder ihre Oldtimer-Teile veräußern zu können.

Von Motoren bis hin zu Felgen wird es dabei ein Angebot geben, auch der Verein selbst wird Teile anbieten. „Auch Mopeds werden von uns ausgestellt“, sagt der Vorsitzende Max Funke. Die Idee für so einen Oldtimer-Teilemarkt sei im Verein schon vor einigen Jahren aufgekommen, so der Vorsitzende. Heuer nun feiert der MC Black Hats sein 40-jähriges Bestehen. Dies wurde zum Anlass genommen, den Einfall jetzt auch umzusetzen.

Das ist am Sonntag in Kellmünz geplant

Der Markt beginnt am Sonntag um 10 Uhr am Marktplatz beim Dorfbrunnen, dort gibt es auch tagsüber ein kulinarisches Angebot. Ab 10.30 Uhr findet für die verstorbenen Mitglieder in der nahen Martinskirche ein Gottesdienst statt. Alle Interessierten, Oldtimer-Liebhaber oder solche die es noch werden wollen, sind eingeladen, so die Organisatoren. Weitere Anbieter und Aussteller können sich noch anmelden. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 0176/631 409 74 (Max Funke) und 0174/610 593 6 (Johann Betz). Bei schlechten Wetteraussichten wird die Veranstaltung abgesagt. (zisc)