In Kellmünz kann jetzt wieder Cobigolf gespielt werden

Plus Die Cobigolfanlage in Kellmünz hat einen neuen Eigentümer. Er möchte das Gelände mit neuem Leben füllen. Dem Verein schwebt ein großes Turnier vor.

Gerade rechtzeitig zu den Sommerferien hat die Cobigolfanlage in Kellmünz wieder geöffnet. Seit Anfang August steht die idyllisch zwischen Iller und Illerkanal gelegene Sportanlage am Brückenweg 1 wieder für Sport und Spiel zur Verfügung. Alle 18 Bahnen sind bestens präpariert und laden zu einer sportlichen Runde quer durch den Parcours ein.

Nachdem es in den vergangenen Jahren ruhig geworden war, soll es mit dem Cobigolf in Kellmünz nun wieder aufwärtsgehen. Neuer Besitzer der Anlage ist Sven König aus Illertissen. Da das Gelände zuvor kaum mehr genutzt wurde, geht seine Zielsetzung nun dahin, die gesamte Anlage wieder mit Leben zu füllen und als Freizeitaktivität im südlichen Landkreis zu etablieren. Dieses Ziel hat auf sportlicher Ebene auch der Cobigolfclub Illertal Kellmünz. Der stellvertretende Vorsitzende Horst Unterleitner sagt, dass es mit dem Vereinsleben und den sportlichen Aktivitäten ebenso wieder bergauf gehen soll. Letztlich soll zu den aktuell 17 Vereinsmitgliedern neuer Nachwuchs hinzugewonnen werden.