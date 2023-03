Kellmünz

Jubiläumskonzert ist ein Glanzstück in 125 Jahren Vereinsgeschichte

Plus Seit 125 Jahren machen die Kellmünzer im Verein Musik. Zum Jubiläum konnte erstmals die neue Sporthalle zeigen, dass sie auch das Zeug zum Konzertsaal hat.

Von Armin Schmid

Das Jubiläumskonzert des Musikvereins Kellmünz stellte 125 Jahre Vereinsbestehen, die Konzertpremiere in der neuen Kellmünzer Sporthalle und zahlreiche musikalische Höhepunkte und solistische Vorträge in den Mittelpunkt des Geschehens. Mit einem mitreißenden und stimmungsvollen Konzertabend machte das Blasmusikensemble aus Kellmünz sich selbst und auch dem begeisterten Publikum ein großes Geburtstagsgeschenk, das als weiterer Höhepunkt in die 125-jährige Vereinsgeschichte eingehen wird.

Im Jahr 1898 waren es zehn musikbegeisterte Kellmünzer, die den Musikverein aus der Taufe gehoben haben. 125 Jahre später waren es rund 35 Musikerinnen und Musiker, die der Vereinshistorie eine weitere gelungene Episode hinzufügten. „On fire“ von Michael Geisler war das erste Musikstück, das vor ausverkauftem Haus erklang und sofort anhaltenden Applaus erntete. Der Titel beschrieb die Gemütslage des Kellmünzer Blasmusikensembles treffend genau: Brennendes Erwarten war es, das die Musiker und Musikerinnen dem Premierenauftritt im großen Konzertsaal entgegenfiebern ließ.

