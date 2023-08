Junger Radfahrer stößt bei Kellmünz mit einem Auto zusammen

Ein 16-Jähriger überquert südlich von Kellmünz mit dem Rennrad die Staatsstraße und missachtet dabei die Vorfahrt eines Autos. Er wird leicht verletzt.

Leichte Verletzungen hat ein Rennradfahrer am Mittwochmittag bei einem Unfall in Kellmünz erlitten. Gegen 13.20 Uhr, so teilt die Polizei mit, befuhr der 16-Jährige mit dem Rennrad den Radweg südlich von Kellmünz und querte die Staatsstraße 2031 in östliche Richtung. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines auf der Staatsstraße in südliche Richtung fahrenden Autos. Es kam zum Zusammenstoß. Ein in der Nähe befindlicher Rettungshubschrauber landete vorsorglich, musste den leicht verletzten Radfahrer jedoch nicht transportieren. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall auch ein Sachschaden in Höhe von 3300 Euro. (AZ)