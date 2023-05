Kellmünz möchte einen Mehrgenerationenpark

Plus Auf der grünen Wiese neben der Schule könnte ein Park mit Angeboten für Jung und Alt entstehen. Kellmünz erhofft sich dafür eine Förderung.

Schach spielen, Sport treiben, die Seele baumeln lassen oder auf einem Bolzplatz kicken – all das könnte künftig auf einem Kellmünzer Mehrgenerationenplatz möglich sein. Während der jüngsten Marktratssitzung ist das Vorhaben wieder in den Fokus gerückt.

Im Bereich der Kellmünzer Grundschule könnte ein Mehrgenerationenpark entstehen. Bereits im vergangenen Sommer wurden die ersten Pläne im Gemeinderat vorgestellt. Das Gelände ist derzeit grüne Wiese. Möglich wären unter Umständen ein Bolzplatz, Sportgeräte für Senioren, ein Kleinkindspielplatz und auch ein Boccia-Spielfeld. Eventuell wären auch ein Pumptrack oder eine Bike-Bahn möglich. Dafür müsste das Gelände entsprechend modelliert werden.