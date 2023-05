Kellmünz

Kellmünz will etwas gegen die grauen Flecken auf der Breitbandkarte tun

In Kellmünz soll das Breitbandnetz weiter ausgebaut werden.

Plus Die nächste Stufe für den flächendeckenden Breitband-Ausbau in Kellmünz startet. Was die Gemeinde jetzt vorhat.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Marktgemeinderat will die nächste Stufe für einen flächendeckenden Ausbau der örtlichen Breitbandversorgung in Angriff nehmen. Bürgermeister Michael Obst betonte, dass es darum geht, vorhandene beziehungsweise noch weniger gut versorgte Ortsbereiche mit einer schnelleren Internetanbindung auszustatten.

Im Rahmen eines flächendeckenden Ausbaus von Gigabitnetzen in sogenannten „grauen Flecken“ der Breitband-Karte sind demnach auch Haushalte förderfähig, welche mindestens 100 Mbit/s im Download aufweisen. In der Praxis seien dies DSL-Anschlüsse, die über die Super-Vectoring-Technologie erschlossen wurden. Die Förderfähigkeit müsse allerdings wiederum durch ein neues Markterkundungsverfahren ermittelt werden.

