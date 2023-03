Kellmünz

vor 18 Min.

Der Kellmünzer Finanzetat steht "auf stabilen Beinen"

Am Kellmünzer Kirchplatz wird eine große Seniorenwohnanlage entstehen. Die Bestandsgebäude werden abgerissen. Die Bücherei soll in die noch zu sanierende Güterhalle am Bahnhofsplatz umziehen.

Plus Die Haushaltslage in Kellmünz bleibt, wie auch in den vergangenen Jahren, solide. Viel Geld ist für das Projekt "Seniorenwohnen" und die Wasserversorgung vorgesehen.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Haushalt kommt seit insgesamt zwölf Jahren und letztlich auch für das Jahr 2023 ohne Neuverschuldung aus. Und auch der Schuldenstand der Gemeinde bewegt sich auf niedrigem Niveau. Bürgermeister Michael Obst betonte, dass der Finanzetat des Marktes mit einem Gesamtvolumen im Bereich von sieben Millionen Euro auf stabilen Beinen stehe. Letztlich gehe es darum, die hohe Lebensqualität im Ort zu erhalten und weiterzuentwickeln. Kellmünz steht nach Ansicht des Bürgermeisters gut da.

