Kellmünzer Marktplatz wird zum Treffpunkt für Schrauber und Sammler

Plus Die Veranstalter des ersten Kellmünzer Oldtimer-Teilemarkts für Zweiräder freuen sich über das große Interesse. Der Bürgermeister outet sich als Technikfan.

Schrauber, Sammler, Technikbegeisterte und zahlreiche Besucher haben sich auf dem ersten Kellmünzer Oldtimer-Teilemarkt für Zweiräder versammelt, der vom Kellmünzer Motorradclub auf die Beine gestellt wurde. Dementsprechend zufrieden äußerte sich Max Funke, Vorsitzender des „MC Black Hats“, zur Auftaktveranstaltung auf dem Marktplatz. Er betonte, dass die Erwartungen an den ersten Teilemarkt vollkommen erfüllt worden seien und dass auch erfreulich viele Besucherinnen und Besucher in die Marktstraße gekommen seien.

Einen Stand mit einem breit gefächerten Angebot hatte Werner Enzler aus Weißenhorn aufgebaut. Vom Tank über den Auspuff bis hin zum Zylinder reichte das Spektrum seiner Oldtimer-Ersatzteile. „Ich habe querbeet alles dabei, was man zum Restaurieren alter Mopeds brauchen kann“, erläuterte der 63-Jährige. In fast 40 Jahren Schrauber-Tätigkeit seien viel Fach- und Detailwissen zusammengekommen, fügte er hinzu. Und auch viele Teile, die im eigenen Keller gelagert werden.