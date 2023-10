Kirchweihmarkt in Kellmünz: Das sollten Besucher und Anwohner beachten

Damit der traditionelle Markt am Sonntag stattfinden kann, werden einige Straßen in der Marktgemeinde gesperrt. Die Anlieger können aktiv zum Gelingen beitragen.

Der traditionelle Kirchweihmarkt in Kellmünz lockt am Sonntag, 15. Oktober, mit rund 50 Marktständen, Flohmarktständen und Gaumenfreuden. Damit der Markt gut über die Bühne gehen kann, gibt es teilweise bereits ab Samstagmorgen Straßensperrungen in der Marktgemeinde.

Ab Samstag, 7 Uhr ist der Festplatz selbst gesperrt - das betrifft den Rechbergring im Bereich zwischen Rechbergring 22 und Marktstraße 7 sowie die Marktstraße von der Einmündung Rechbergring bis zur Einmündung Römerstraße. Zusätzlich wird dann ab Sonntag, 6 Uhr zusätzlich die gesamte Marktstraße und die Friedhofstraße von Einmündung Marktstraße bis zum Dorfladen gesperrt sein. Die Sperrung der Markt- und Friedhofstraße wird am Sonntag, gegen 19 Uhr aufgehoben, heißt es aus dem Rathaus. Der Bereich um den Festplatz bleibt bis Montag, 18 Uhr gesperrt.

Wegen der Straßensperrungen können Anlieger des Marktfest- und Jahrmarktbereiches am Marktsonntag die Aus- und Zufahrt zu Ihren Grundstücken an der gesamten Marktstraße sowie im genannten Teilbereich der Friedhofstraße nicht nutzen. Wer sein Fahrzeug am Markttag trotzdem benötigt, sollte es deshalb bereits am Vortag außerhalb des Markt- und Festbereiches abstellen. Die Marktgemeinde bittet außerdem die Anlieger, den Marktkaufleuten und Schaustellern wieder den Aufbau ihrer Stände ermöglichen und ihnen gegebenenfalls Strom zur Verfügung stellen.

Geöffnet ist der Kirchweihmarkt in Kellmünz am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. (AZ)