Leiterin der Kellmünzer Marktbücherei hört nach fast 20 Jahren auf

Plus Marielse Schaupp beendet zum Jahresende ihre Tätigkeit in der Marktbücherei in Kellmünz. Schon als Schülerin half sie in der damaligen Pfarrbücherei mit.

Von Armin Schmid

Nach fast 20 Jahren beendet Marielse Schaupp zum Ende des Jahres ihre Tätigkeit als Leiterin der Kellmünzer Marktbücherei. In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung hat Bürgermeister Michael Obst die Büchereileiterin mit Dankesworten und einem Geschenk geehrt und sie mit einer Laudatio aus dem Amt verabschiedet. Schaupp, die seit 2004 die Markbücherei leitet, war bereits als Schülerin für die Einrichtung – damals war es noch die Pfarrbücherei - tätig. Ihr Engagement in Sachen Bücher wurde seitdem nur durch die Elternzeit unterbrochen.

Die Marktbücherei Kellmünz hat bis zu 4600 Medien vorrätig

Wie der Bürgermeister in seiner Laudatio ausführte, war Schaupp auch die treibende Kraft für den Umzug der Bücherei ins ehemalige Kindergartengebäude. Ende 2021 zog die Marktbücherei in die ehemaligen Räumlichkeiten der Schreinerei Müller um. Bereits im Jahr 1930 wurde die Kellmünzer Bücherei gegründet. Sie war zunächst im Pfarrhof und später im Keller des Rathauses untergebracht. Im Juni 2004 folgte dann der Umzug in das ehemalige Kindergartengebäude in der Friedhofstraße. Mit ihren bis zu 25 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht die Büchereileiterin laut Obst nun auch dort eine reibungslose Ausleihe der bis zu 4600 vorrätigen Medien.

