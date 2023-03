Mauer angefahren: Polizei findet gelbe Lackspuren

In Kellmünz hat ein unbekanntes Fahrzeug eine Mauer gestreift. Die Polizei hat schon einen Verdacht, woher der Wagen stammen könnte.

Eine 54-jährige Grundstücksbesitzerin hat am Freitag Reifenabrieb an ihrer Grundstücksmauer in der Kellmünzer Kirchstraße entdeckt. Zudem waren vier Dachplatten, die auf der Mauer angebracht sind, beschädigt. Die Frau verständigte die Polizei, die vor Ort gelben Lackabrieb erkennen konnten. Vermutlich wendete eine bislang unbekannte Person mit einem gelben Fahrzeug auf Höhe der besagten Grundstücksmauer und touchierte diese. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei vermutet, dass es sich beim Tatfahrzeug eventuell um ein Fahrzeug der Deutschen Post handeln könnte. Mögliche Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)