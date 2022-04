Nach fast einem Jahr Suche: Kellmünzer Dorfladen bekommt neue Geschäftsführer

Plus Die Zukunft des Kellmünzer Dorfladens stand auf der Kippe. Jetzt gibt es eine Lösung für die Geschäftsführer-Frage: Vater und Tochter übernehmen die Leitung.

Im Kellmünzer Dorfladen gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Johanna Berrens und ihr Vater Wolfgang Berrens, beide aus Osterberg, werden zukünftig die leitenden Aufgaben übernehmen. Nach bald einem Jahr Suche konnten so Nachfolger für die derzeitigen ehrenamtlichen Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen Anton Müller, Monika Kling und Anna Rapp gefunden werden. Die Zukunft des Dorfladens ist wieder gesichert.