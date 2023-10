Kellmünz

13:21 Uhr

Sanierung des Rathauses Kellmünz wird zur Rechenaufgabe

Das Kellmünzer Rathaus ist in die Jahre gekommen. Die Umsetzung von baulichen und energetischen Modernisierungsmaßnahmen rückt näher.

Plus Schon im vergangenen Jahr wurde der Zustand des Kellmünzer Rathauses diskutiert. Die Kostenschätzungen für die Sanierung dürften inzwischen deutlich nach oben gehen.

Von Armin Schmid

Es gibt viel zu tun am Kellmünzer Rathaus - doch an eine Komplettsanierung ist momentan nicht zu denken. Verschiedene Einzelmaßnahmen, die kostengünstige Verbesserungen versprechen, trafen auf positive Resonanz des Gemeinderats.

Dem Kellmünzer Rathaus sehe man sein Alter deutlich an, so Bürgermeister Michael Obst. Einerseits sei der bauliche Zustand nicht mehr der beste und andererseits besteht auch im Hinblick auf die energetische Sanierung erhebliches Verbesserungspotenzial. „Man kann deutlich sehen, dass es im Außenbereich des Rathauses erheblichen Sanierungsbedarf gibt“. Die Dachrinnen seien an Teilbereichen durchgerostet und teilweise auch die Dachschindeln defekt. Die Fenster im oberen Bereich seien nicht mehr richtig dicht. Man müsse nun eine ausgewogene Lösung finden, mit der sich die vorhandenen Schäden beseitigen lassen und auch der energetische Zustand des Gebäudes verbessern lässt.

