Sicherheitstraining für Senioren im Straßenverkehr

Das Quartiersmanagement Kellmünz und die Senioren- und Nachbarschaftshilfe SOKO haben in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Neu-Ulm ein Sicherheitstraining unter dem Motto „Mobilität bedeutet Freiheit“ für Seniorinnen und Senioren durchgeführt. Dies mit dem Ziel, älteren Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein im Straßenverkehr zu vermitteln. Laut der Kellmünzer Quartiersmanagerin Andrea Müller nahmen am theoretischen Teil allerdings nur 13 Personen und am Praxistag lediglich acht Personen teil. „Vermutlich hielten einige die Teilnahme aus Angst vor möglichen Schwächen zurück. Dabei wollte das Training genau diese Ängste abbauen und stattdessen Sicherheit und Kompetenzen stärken“, sagt sie dazu.

Der erste Trainingstag stand dabei ganz im Zeichen der Theorie. Kurt Blässing von der Verkehrswacht führte die Teilnehmer durch zentrale Neuerungen im Verkehrsrecht und in der Fahrzeugtechnik. Der zweite Tag widmete sich der Praxis. Hans-Peter Albrecht, ein ehemaliger Fahrlehrer, begleitete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch verschiedene Übungen. Der Schwerpunkt lag auf dem richtigen Bremsverhalten unter verschiedenen Bedingungen sowie der Reaktionsfähigkeit in Slalomfahrten. „Am Ende des Trainings erhielten alle Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat – und vor allem das gestärkte Selbstbewusstsein, sicherer im Straßenverkehr unterwegs zu sein“, so Müller. Denn das Training habe eindrucksvoll gezeigt, dass Sicherheit im Verkehr keine Frage des Alters, sondern der Bereitschaft zu lernen sei. Wie die Quartiersmanagerin weiter berichtet, wurden die Kosten für das Training komplett von der Verkehrswacht übernommen. Aufgrund des positiven Feedbacks der Beteiligten ist zudem geplant, das Seniorentraining im Jahr 2025 erneut anzubieten. „Die Organisatoren laden bereits jetzt alle Interessierten ein, an diesem wertvollen Angebot teilzunehmen, um sicherer und souveräner im Straßenverkehr unterwegs zu sein“, sagt sie.