Kellmünz

vor 17 Min.

So speisten die Römer im Grenzkastell Caelius Mons

Plus Bei den Genusswochen der ILE-Region gab es in Kellmünz einen Blick in die Vergangenheit: Dabei wurde von Speis und Trank nicht nur erzählt.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Zuhören, anschauen, riechen, schmecken: Bei der interaktiven Führung im Archäologischen Park in Kellmünz mit Kreisarchäologin Daniela Deplano spürten die rund 20 Besucherinnen und Besucher den kulinarischen Gepflogenheiten der alten Römer mit allen Sinnen erfolgreich nach.

„Vom Getreidebrei zum Gelage: Speisen bei den Römern“ unter diesem Thema hatte das Landratsamt Neu-Ulm am Tag des offenen Denkmals und als Beitrag zu den „Genusswochen“ der ILE-Region im südlichen Landkreis nach Kellmünz eingeladen. Hier stand einst das spätrömische Grenzkastell Caelius Mons, wo bis zu 300 Legionäre lebten und natürlich auch aßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen