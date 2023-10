Telekom will in Kellmünz Glasfaser-Netz ausbauen

Das Unternehmen hat mit der Gemeinde einen Vertrag unterzeichnet. Wie es jetzt für die etwa 120 betroffenen Haushalte weitergeht.

Für rund 120 Haushalte in Kellmünz könnte die Internetverbindung bald schneller werden. Die Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Internet-Ausbau in der Gemeinde gewonnen. Ab Fertigstellung können nach Angaben des Unternehmens neben den bereits vorhandenen weitere rund 120 Haushalte Anschlüsse mit einem Tempo von bis zu einem Gigabit pro Sekunde nutzen. Die Marktgemeinde Kellmünz und die Telekom haben dazu jetzt einen Vertrag unterschrieben. Eigenen Angaben zufolge möchte das Unternehmen hier rund 31 Kilometer Glasfaser verlegen und sechs Verteiler aufstellen.

„Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig. Bandbreite ist heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom“, sagt Bürgermeister Michael Obst. Die Telekom möchte jetzt in die Feinplanung für den Ausbau einsteigen. Als Erstes werde eine Tiefbau-Firma ausgewählt und Material bestellt. Parallel dazu sollen Baugenehmigungen eingeholt werden. Sobald alle Leitungen verlegt und alle Verteiler aufgestellt sind, erfolgt die Anbindung ans Netz der Telekom. Anschließend können die Kundinnen und Kunden die neuen Anschlüsse buchen. (AZ)