Unfall bei Kellmünz: Verursacher hatte Alkohol getrunken

Ein Autofahrer missachtet an einer Einmündung südlich von Kellmünz die Vorfahrt eines Lastwagens. Es kommt zur Kollision, der Autofahrer wird leicht verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen bei Kellmünz ist am Donnerstag wie berichtet der Fahrer des Pkw leicht verletzt worden. Der Mann hatte an der Einmündung der Staatstraße 2017 in die St 2031 nach Angaben der Polizei die Vorfahrt des Lastwagens missachtet. Am Freitag teilte die Polizei mit, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Demnach hatten die Beamten bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass der 38-Jährige nach Alkohol roch. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher ein. Den Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand, bezifferte die Polizei auf etwa 25.000 Euro. (AZ)