Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Kellmünz zusammen

Beim Abbiegen in die Marktstraße in Kellmünz übersieht ein Autofahrer einen anderen Wagen. Es kommt zur Kollision, bei der aber niemand verletzt wird.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagabend in Kellmünz glücklicherweise nur Sachschaden entstanden. Gegen 18.45 Uhr wollte ein 34-Jähriger nach Polizeiangaben mit seinem Auto von der Rechbergstraße nach rechts in die Marktstraße einbiegen. An dieser Stelle ist rechts vor links zu beachten. Der Mann übersah beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 59-Jährigen, welcher die Marktstraße in westliche Richtung befuhr. Beide Autos stießen zusammen. Die Polizei beziffert den Schaden auf ungefähr 1250 Euro. (AZ)