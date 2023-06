Kellmünz

vor 49 Min.

Wie das Baden am Kellmünzer See sicherer werden soll

Ein Streifendienst durch die Wasserwacht Illertissen könnte am Kellmünzer See für mehr Sicherheit und schnelle Hilfe bei Badeunfällen sorgen.

Plus An den Badeseen im Kreis Neu-Ulm hat die Saison begonnen. In Kellmünz könnte bald die Wasserwacht Illertissen nach dem Rechten sehen.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Die sommerlichen Temperaturen im Juni haben wieder viele zum Baden an die Seen im Kreis Neu-Ulm gelockt - und die ersten Badeunfälle ließen nicht lange auf sich warten. Im Gemeinderat Kellmünz wurde nun darüber diskutiert, wie sich die Sicherheit am Kellmünzer See verbessern ließe.

Hintergrund ist, dass die Wasserwacht durch personelle Umbesetzungen bei der Besetzung der Wasserrettungsstationen in Zukunft wieder einen regelmäßigen Wachdienst mit Badeaufsicht am Filzinger See einsetzten will. Mit der Badesaison 2023 könnte das Naherholungsgebiet Kellmünzer See in das Einzugsgebiet der dortigen Wasserrettungsstation integriert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen