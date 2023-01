27-Jähriger tritt gegen Auto und geht auf einen Mann los

Ein 27-Jähriger tritt in Kettershausen gegen ein Auto. Ein Zeuge stellt ihn zur Rede und wird dann attackiert. Ein bislang unbekannter Mann beteiligt sich an der Tat.

Zeugen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 27-Jähriger dabei beobachtet, wie er gegen ein geparktes Auto getreten hat. Als ihn ein Mann auf sein Fehlverhalten ansprach, griff der 27-Jährige ihn plötzlich an. Das teilt die Polizei mit.

An der Tat beteiligte sich auch ein mutmaßlicher Bekannter des Täters. Dabei wurde der Zeuge verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Die Polizei versucht noch herauszufinden, wer der Mann ist, der sich an dem Angriff beteiligte. Den 27-Jährigen und seinen Komplizen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)