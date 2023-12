Der Solarpark Kettershausen-Zaiertshofen nimmt Form an

Plus Der Gemeinderat hat die Weichen für die Freiflächen-Anlage gestellt. Welche Vorgaben die Projektpartner zu erfüllen haben.

Der Kettershauser Gemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich den Aufstellungsbeschluss für den Solarpark Kettershausen-Zaiertshofen gefasst. Zuvor hatte Ingenieur Ulrich Eckl den Vorentwurf des Bebauungsplans vorgestellt.

Wie berichtet, planen die Projektpartner Energy Heros GmbH und Solea AG aus Plattling eine Freiflächen-Solaranlage auf den Flurnummern 263 und 264. Diese Fläche liegt südlich des Kettershauser Ortsteils Zaiertshofen, mit einem Geltungsbereich von 5,4 Hektar. Die errechnete Stromerzeugung beträgt 5,2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.