Ein Dankeschön an Fred Neugebauer zu seinem 90. Geburtstag

Fred Neugebauer prägte in seiner 18-jährigen Vorstandszeit und auch danach den Schützenverein Tell Kettershausen-Bebenhausen. Er war maßgeblich am Bau des Schützenheims beteiligt und Mitbegründer des Gemeindepokalschießens. Durch sein künstlerisches Geschick verschönerte er das Schützenheim auf vielseitige Art mit seinen Schnitzarbeiten. Als Dankeschön erhielt er anlässlich seines 90. Geburtstags eine bemalte Geburtstagsscheibe, die sein Wirken zeigt. Das Geschenk wurde bei der Preisverteilung des diesjährigen Gemeindepokalschießens in Kettershausen an ihn überreicht.

Schützenscheibe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dankeschön Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schützenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis