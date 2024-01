Gaudiwurm und Dorfplatzgaudi machen Kettershausen zur Faschingshochburg

Die bunte Parade lockt noch mehr Publikum an als in den Vorjahren. 33 Gruppen aus Kettershausen und Umgebung laufen in fantasievollen Kostümen mit.

Ob der Gaudiwurm mit 33 angemeldeten Gruppen heuer wieder ein Stückchen länger war, lässt sich schlecht sagen. Aber die Zahl der kleinen und großen Faschingsfans, die sich die närrische Parade am Samstag nicht entgehen ließen, war unbestritten noch viel größer als in den Vorjahren. Unzählige Besucherinnen und Besucher, die meisten davon in bunten Kostümen, drängten sich auf den Gehsteigen und an den Straßenrändern in Ketterhausen. Der vor genau zehn Jahren vom Pfeifenclub (PFC) Bebenhausen initiierte Umzug samt Dorfplatzgaudi hat sich zum Faschingshöhepunkt in Kettershausen und Umgebung entwickelt.

Bereits geraume Zeit, bevor sich der Gaudiwurm an der Grundschule in Bewegung setzte, herrschte entlang der Steige sowie der Waldstraße eine erwartungsvolle Stimmung. Endlich näherten sich Jeanette und Jochen, das Prinzenpaar der TSV-Garde AH-Lonia. „Fasching macht uns viel Spaß!“ lautete das Motto der niedlichen Kätzchen und Mäuse des örtlichen Kindergartens. Mit leuchtenden Warnwesten und Schildern zeigten die Erst- bis Viertklässler der Grundschule, wie wichtig Schulweghelfer sind. Den Rockern des Illertaler Faschingshaufa folgte die Garde Livelonia. In knalligen Farben präsentierten sich die Buchsbaumzünsler der TSV-Turner. Die Fußballer erinnerten mit einem „gallischen Dorf“ an ihren Aufstieg in die Bezirksliga. Während die Mitglieder des Kettershauser Chors als Indianer umherschlichen, feierte die Greuthamer Wurahupfer Walpurgisnacht.

In einfallsreichen Kostümen präsentierten sich auch die "Besamer" der Bude Babenhausen, die Rocker der Faschingsfreunde Haseltal, die Spätzünder Tiefenbach, die Ninja Turtles der Quereinsteiger sowie die überdimensionalen Joghurtbecher der Gruppe Jogi und Kurt. Mit großem Hofstaat waren die Fastnachtsfreunde aus Deisenhausen vertreten: Kinder-, Teenie- und Prinzengarde sowie Elferrat, Prinzenpaar und Stinktiere zeigten, welch hohen Stellenwert die fünfte Jahreszeit in dieser Gemeinde genießt. In fantasievollem Outfit entführten die Faschingsfreunde Behlingen ins Reich der Pharaonen. Mit großen Solarmodulen verdeutlichte die Gruppe M-Photovoltaik den Stellenwert erneuerbarer Energien. Die flotten Gardemädchen der Faschingsgesellschaft Breitenbrunn imponierten mit tänzerischem Schwung.

Mehr oder weniger grimmig trieben einige Hexengruppen ihr Unwesen: die Schedder-Häxa aus Altenstadt, die Henker Hexa Illertal und die Mooshexen aus Boos. Aber auch von den aus Pfaffenhausen angereisten Wasastechern hielt man lieber ein wenig Abstand. Ein wenig zottelig, aber durchaus friedlich war die Maskengruppe des Fasnet Clubs Dore Bohle aus Gutenzell. Ganz harmlos zeigten sich auch die M&Ms der Black River Bar Wiesenbach sowie die Gruppe um Feuerwehrmann Sam der Faschingsfreunde Wiesenbach-Halberthofen.

Mit dem Schlachtruf Arewi-Arewa sowie buntem Indianer-Outfit machte die Faschingsgruppe Herrenstetten auf sich aufmerksam. Fünf Guggenmusiken - BGF Altenstadt, Dorfbachfurzer Breitenbrunn, Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen, Lumpenkapelle Boos und Los Krachos – machten auch bei der anschließenden Dorfplatzgaudi ordentlich Stimmung. Damit auch die kleinsten Fastnachtfans nicht zu kurz kamen, hatte der PFC wieder ein Kinderprogramm organisiert. Diesmal war auch der bekannte Mundart-Kabarettist Broadway Jo mit dabei.

Im beheizten Barzelt konnten die Erwachsenen bis tief in die Nacht zünftig feiern.