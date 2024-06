Kettershausen

11:00 Uhr

Grundschule Kettershausen geht mit eigener Schulleitung in die Zukunft

Plus Mehrere Jahre lang wurde die Grundschule in Kettershausen kommissarisch geführt. Mit dem neuen Rektor Thomas Bschleipfer endet diese Phase.

Von Claudia Bader

Nach rund vier Jahren kommissarischer Schulleitung ist der Rektorstuhl an der Grundschule Kettershausen inzwischen wieder offiziell besetzt. Zum Januar 2024 wurde Thomas Bschleipfer vom Schulamt Unterallgäu zum offiziellen Schulleiter ernannt und zum 1. April zum Rektor. „Da ich mich an dieser Schule sehr wohl fühle, habe ich auch gerne die Verantwortung übernommen“, sagt der 39-Jährige. Gleichzeitig genieße er es, mehr Gestaltungsfreiheit zu haben. „Die derzeit in den Klassen Eins bis Vier unterrichteten rund 80 Kinder sollen hier weiterhin viel Freude am Lernen haben."

Thomas Bschleipfer stammt aus Großaitingen im Landkreis Augsburg. Für den Lehrerberuf hat er sich erst nach einer Ausbildung und mehrjähriger Berufszeit als Elektromechaniker entschieden. „Ich liebe zwar handwerkliches Arbeiten, aber noch mehr den Umgang mit Menschen, vor allem mit Kindern“, erzählt er. Nach dem Lehramtsstudium in Augsburg hat er sein Referendariat in Aichach-Friedberg absolviert. Im September 2019 ließ er sich freiwillig in den Schulamtsbezirk Unterallgäu versetzen und wurde der Grundschule Kettershausen zugewiesen. Dort leitet er im Wechsel die dritte und vierte Klasse. Gemeinsam mit seiner Frau wohnt Bschleipfer in Breitenbrunn.

