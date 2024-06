Kettershausen

Hochwasser war "ein extremes Ereignis, das es so noch nie gab"

Beim Hochwasser in Kettershausen stand auch in der Waldstraße das Wasser.

Plus Im Gemeinderat Kettershausen zieht Bürgermeister Markus Koneberg eine erste Hochwasser-Bilanz. Er hebt vor allem den Zusammenhalt hervor.

Von Zita Schmid

Das Hochwasser Anfang Juni war auch für die Gemeinde Kettershausen „ein extremes Ereignis, das so noch nie gab“. Das sagte Bürgermeister Markus Koneberg bei der Gemeinderatssitzung, bei der eine Erstanalyse der Katastrophe auf der Tagesordnung stand.

Diese hatte einen „immensen Feuerwehreinsatz“ zur Folge, so der Bürgermeister weiter. Er verdeutlichte dies anhand des Einsatzplans vom Hochwasser-Wochenende. So fand die erste Alarmierung - diese ging zunächst nach Babenhausen - am 1. Juni nachts um kurz nach 2 Uhr statt. Gut sieben Stunden später wurden sie zurückbeordert, da sich auch in Kettershausen die Situation zuspitzte. Um circa 10 Uhr wurden hier dann erste, schon vorhandene Sacksäcke bereitgestellt und die weitere Befüllung in Bebenhausen organisiert. Dann ging es Schlag auf Schlag.

