Kettershausen erhöht Kindergarten-Gebühren und Hundesteuer

Einstimmig spricht sich der Kettershauser Gemeinderat für Änderungen bei den Betreuungsgebühren und der Hundesteuer aus. Was das konkret bedeutet.

Der Kettershauser Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Kindergarten-Gebühren befasst. Einstimmig hat das Gremium eine geänderte Satzung genehmigt. Für die Buben und Mädchen, die in der gemeindlichen Einrichtung betreut werden, werden die Kindergarten-Gebühren in jedem Betreuungsumfang um 15 Euro erhöht.

Für den ersten Hund werden in Kettershausen künftig 60 statt 40 Euro Steuern verlangt

Darüber hinaus stand eine neue Hundesteuersatzung auf der Agenda. Diese beinhaltet auch veränderte Hundesteuersätze. Für den ersten Hund werden dann ab dem kommenden Jahr 60 Euro (bisher 40 Euro) fällig, für den zweiten Hund werden 90 Euro (bisher 70 Euro) und für den dritten Hund 120 Euro (90 Euro) verlangt. Auch diese Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen. (zisc)