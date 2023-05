Kettershausen

vor 17 Min.

So viel wie möglich vom alten Pfarrhof in Kettershausen soll erhalten bleiben

Aus dem ehemaligen Pfarrhof in Kettershausen wird das neue Rathaus. Über den Garten soll ein barrierefreier Zugang entstehen.

Plus Das über 250 Jahre alte Gebäude wird zum neuen Rathaus von Kettershausen umgebaut. Jetzt wurden die Pläne dazu vorgestellt.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Der ehemalige Pfarrhof in Kettershausen soll zum Rathaus umgebaut werden. Der Bauantrag zu dieser Nutzungsänderung samt Entwurfsplanung stand auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. „So wenig wie möglich soll in die Hand genommen und so viel wie möglich erhalten bleiben“, sagte Planer Rolf Steinhauser zum vorgesehenen Umfang der Umbaumaßnahmen mit Blick auf die Kosten sowie den Denkmalschutz.

Im Denkmalatlas Bayern steht der Pfarrhof als zweigeschossiger Walmdachbau, gebaut 1769. Das Anwesen nahe der Pfarrkirche mit Gebäude, Garten und Parkfläche umfasst 1960 Quadratmeter. „Die Außenansicht des Hauses wird nicht verändert“, erklärte Steinhauser. Laut Entwurf sind innen bauliche Veränderungen an zwei Wänden vorgesehen. So im Erdgeschoss. Über Stufen gelangt man hier zur derzeitigen Eingangstür. Ein dann durchgängiger Flur soll von dieser Tür geradewegs zur anderen Hausseite, wo sich der Garten befindet, geschaffen werden. Ausgehend von den Parkplätzen soll über den Garten ein zweiter, barrierefreier Zugang zum Rathaus entstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen