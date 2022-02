Tierische Umsiedlung geglückt: Storchenpaar ist wieder da

Jahrelang waren Störche auf dem Dach des Kindergartens in Kettershausen zuhause. Dann wurde der Horst an einen anderen Platz gebracht.

In luftiger Höhe haben diese Störche offenbar ihr Nest gefunden. Das Bild entstand in Kettershausen nahe dem Mühlbach. Das spricht für eine geglückte Umsiedlung. Denn jahrelang waren Störche auf dem Dach des Kettershauser Kindergartens zuhause. Doch sie verursachten durch ihre Hinterlassenschaften Schäden am Gebäude. In Absprache mit der Naturschutzbehörde wurden sie deshalb umgesiedelt. Der Horst wurde vor mehr als einem Jahr vom Kindergartendach auf einen vorbereiteten Masten am gemeindlichen Pumpenhaus nahe dem Mühlbach gebracht. Nachdem bereits im vergangenen Frühjahr Störche in ihrem neuen Zuhause gesichtet wurden, scheinen sie auch heuer wieder das Quartier bezogen zu haben. (zisc)