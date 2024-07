Viele Fragen zum Hochwasser bei Bürgerversammlung in Kettershausen

Das Hochwasser Anfang Juni hat in Kettershausen massive Schäden verursacht. Wie bei der Bürgerversammlung deutlich wurde, hat es außerdem Fragen hinterlassen. Eine davon: Wieso ist das Hochwasser so schlagartig gekommen? Eine Antwort konnte Bürgermeister Markus Koneberg nicht geben. Generelle Informationen hielt er aber parat. So haben nach derzeitigen Informationen die beiden inzwischen fertiggestellten Hochwasser-Rückhaltebecken in Eldern und Engetried zusammen rund 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten. Dazu muss man wissen: Es sind zwei von insgesamt fünf geplanten Rückhaltebecken entlang der westlichen und östlichen Günz, die in der Summe in Zukunft noch mehr Wassermassen auffangen sollen. Die Günz in Kettershausen wird zudem von mehreren kleinen Zuläufen gespeist, die außerhalb des Gemeindegebiets liegen. Dies ist ein Umstand, der in Zukunft Beachtung finden müsse, so der Bürgermeister.

Rund 80 Bürgerinnen und Bürger hatten sich zur Versammlung im Bürgerhaus im Ortsteil Mohrenhausen eingefunden. Der Bürgermeister informierte ausführlich zu Projekten. Bereits jahrelang ein Thema ist die Erweiterung der Wasserversorgung, die nun mit zwei neuen Flachbrunnen realisiert wird. Laut Koneberg wird das Vorhaben „demnächst fertig umgesetzt“. Es seien nur noch Restarbeiten zu erledigen und der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung für den Probebetrieb sei erteilt worden.

Neue Kita in Kettershausen soll bis September bezugsfertig sein

Auch der Breitbandausbau schreitet voran. Begonnen hatte der Glasfaserausbau, der nach der Bayerischen Gigabit-Richtlinie erfolgt, im April 2023 im Ortsteil Zaiertshofen. Nach Tafertshofen und Mohrenhausen wird seit April in Kettershausen fürs schnelle Internet ausgebaut. Ende des Jahres soll die Maßnahme beendet sein.

Icon Vergrößern Die neue Kindertagesstätte in der Schulstraße soll bis zum neuen Kindergartenjahr im September bezugsfertig sein. Foto: Zita Schmid Icon Schließen Schließen Die neue Kindertagesstätte in der Schulstraße soll bis zum neuen Kindergartenjahr im September bezugsfertig sein. Foto: Zita Schmid

Ein weiteres Projekt ist der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in der Schulstraße. Neben den derzeit laufenden Elektro- und Sanitärarbeiten soll nun auch die Außenanlage in Angriff genommen werden. „Wir gehen alle davon aus, dass der Betrieb zum 1. September einziehen kann“, sagte der Rathauschef. Insgesamt hat sich die Zahl der Buben und Mädchen, die in der gemeindlichen Einrichtung betreut werden, in den vergangenen zwölf Jahren von 52 Kindern (2011) auf 91 Kinder (2023) fast verdoppelt. Die bestehende Kita bei der Kirche, die 2018 um eine Krippe erweitert wurde, ist für diesen Bedarf zu klein geworden.

Neuigkeiten hatte der Bürgermeister in Bezug auf den Zusammenschluss der Freiwilligen Feuerwehren Kettershausen und Bebenhausen. Einen Tag vor der Bürgerversammlung fand die Kommandantenwahl für diese gemeinsame Feuerwehr statt. Thomas Rieder wurde zum Ersten Kommandanten, Markus Bader und Klaus Huber zu seinen Stellvertretern gewählt. „Ab 1. September wird es dann eine Feuerwehr Kettershausen-Bebenhausen geben“, sagte Koneberg.

Warum wird der Kaufpreis für den Pfarrhof in Kettershausen nicht genannt?

Begonnen hat aktuell auch der Umbau des ehemaligen Pfarrhofs zum Rathaus. Der Kaufpreis für das Pfarrhof-Anwesen wurde bislang öffentlich nicht bekanntgeben, was eine Vereinbarung mit der kirchlichen Seite darstellt. Dies kritisierte ein Bürger bei der Versammlung, denn es gehe um „öffentliche Gelder“. Der Bürgermeister sagte zu, dies mit Pfarrer Thomas Brom zu besprechen, um den Preis nennen zu können.

Während hierbei in der Kettershauser Ortsmitte Bestehendes umgenutzt wird, soll neues Wohn- und Bauland in Mohrenhausen am östlichen Ortsrand und in Richtung Zaiertshofen (dort teilweise Umnutzung) entstehen, zudem in Bebenhausen in der Talstraße. Am Sportplatz in Kettershausen will der TSV ein Funktionsgebäude bauen.

In der umfassenden Präsentation informierte der Rathauschef auch über den Wasserpreis, der von 0,62 auf 0,94 Euro je Kubikmeter angehoben wurde. Diese Preissteigerung wurde von einem Bürger kritisiert. Gestiegene Kosten für Personal und Strom (hier zusätzlich die zwei neuen Flachbrunnen) fließen in die neue, vierjährige Wassergebührenkalkulation mit ein, erklärte dazu Koneberg. Insgesamt liege die Gemeinde noch weit unter dem Durchschnittspreis für Frischwasser, der in Bayern 1,78 Euro und in Schwaben 1,45 Euro pro Kubikmeter beträgt.

Hätte die Bevölkerung früher vor dem Günz-Hochwasser gewarnt werden können?

Zurück zum Thema Hochwasser: Auch die Waldstraße war überflutet - ein Areal, das bis dato als nicht hochwassergefährdet galt und auf dem die Gemeinde eigentlich große Baupläne bezüglich eines Feuerwehrhauses oder auch Gemeindehauses hat. Da stellen sich Fragen: Wie oft passiert so ein Hochwasser? Fällt es in die Kategorie „HQ100“ und geschieht statisch gesehen alle 100 Jahre? Oder unter „HQ1000“? „Ein schwieriges Thema, vor dem wir stehen“, sagte der Bürgermeister. Derzeit könne er keine Lösung aufzeigen.

Weitere Gedanken rund um das Hochwasser wurden bei der Versammlung ausgesprochen: Ist das Bachbett der Günz bei Kettershausen im Laufe der Jahre verlandet, hat die Günz nicht mehr die Kapazität und Tiefe wie früher? War dies mit ein Grund für das Ausmaß der Fluten? Wieso wurde die Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt? Fragen rund ums Hochwasser sollen bei einer Gemeinderatssitzung weiter besprochen werden. Dazu soll ein Vertreter oder eine Vertreterin des Wasserwirtschaftsamts eingeladen werden. Dies ergibt laut Bürgermeister aber erst Sinn, wenn gesicherte Erkenntnisse zum Juni-Hochwasser vorliegen.