Wann der Umbau des Kettershauser Pfarrhofs zum Rathaus starten soll

Der ehemalige Pfarrhof in Kettershausen wird zum Rathaus umgebaut. Das Bild zeigt die Ansicht von Norden.

Plus Im rund 250 Jahre alten Gebäude wird der neue Gemeindesitz entstehen. Der Architekt stellt die Planung vor - und rät zu einer weiteren Maßnahme.

Von Zita Schmid

Der Umbau des ehemaligen Pfarrhofs in Kettershausen zum Rathaus soll im Juni beginnen. Das kündigte Architekt Rolf Steinhauser an, der in der Gemeinderatssitzung Informationen zum Sach- und Planstand lieferte.

Wie berichtet, hat die Gemeinde Kettershausen den historischen Pfarrhof – im Denkmalatlas Bayern steht das Gebäude als zweigeschossiger Walmdachbau, gebaut 1769 – von der Pfarrpfründestiftung gekauft, um darin das neue Rathaus einzurichten. Die benötigten Genehmigungen für den Umbau seien vergangenen September eingegangen, erläuterte der Planer. Die ebenfalls erforderlichen statischen Untersuchungen hätten ergeben, dass das Haus „sehr gut dasteht“. Auch der Dachstuhl sei „in Ordnung“.

