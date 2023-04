Wie Kettershausen vom Regionalwerk Unterallgäu profitieren könnte

Plus Der Gemeinderat steht der Idee des Gemeinschaftsprojekts grundsätzlich positiv gegenüber. Es gibt aber noch eine Reihe offener Fragen.

Aufgaben bündeln, gemeinsame Projekte anpacken und umsetzen – das wäre die Idee für ein Unternehmen "Regionalwerk Unterallgäu". Bei seiner jüngsten Gemeinderatssitzung stimmte der Kettershauser Gemeinderat der hier zunächst notwendigen Durchführung einer Geschäftsplanung für eine solche mögliche interkommunale Zusammenarbeit zu.

Anfang März sei im Rahmen einer Dienstbesprechung der Unterallgäuer Rathauschefs die Idee für die Gründung eines Regionalwerks vorgestellt worden, informierte Bürgermeister Markus Koneberg. Auch die Marktgemeinde Babenhausen will hier mitmachen. Grundgedanke eines Regionalwerks ist es, dass sich mehrere Gemeinden zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammenschließen. Ziel ist dabei, gemeinsam Personal einzustellen, das sich – auch unter Hinzuziehung externer Experten – um die Umsetzung von Projekten in diesen Gemeinden kümmert.