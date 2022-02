Zwei Feuerwehren machen in Zukunft gemeinsame Sache

Plus Die Feuerwehren Bebenhausen und Kettershausen werden sich zusammentun. Was die Gründe für diese Entscheidung sind und woran es zuletzt noch hakte.

Als eine gemeinsame Ortsfeuerwehr werden die Freiwilligen Feuerwehren Bebenhausen und Kettershausen die Herausforderungen der Zukunft angehen. Die Aktiven der beiden Wehren hatten sich bereits im vergangenen Jahr für einen Zusammenschluss ausgesprochen. Ende 2021 stand das Thema auch schon einmal auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung. Nachdem es damals vertagt worden war, wurde nun ein Beschluss gefasst: Mehrheitlich sprach sich der Kettershauser Gemeinderat für eine Zusammenlegung der Feuerwehren aus. Aus guten Gründen.