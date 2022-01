Container brennt in Herretshofen: Ursache ist unbekannt

Feuerwehr und Polizei waren am Freitagabend wegen eines brennenden Containers im Einsatz. Niemand wurde verletzt, auch der Sachschaden hält sich in Grenzen.

Die Feuerwehren Herretshofen, Kirchhaslach und Babenhausen sind am Freitagabend wegen eines Brandes ausgerückt. Gegen 19.30 Uhr wurde mitgeteilt, dass in Herretshofen ein Container in Brand stehe. Nach Angaben der Polizei handelte sich um einen Bauschuttcontainer, der aus bislang unbekannten Gründen Feuer fing. Darin befanden sich lediglich leere Zementsäcke. Glücklicherweise stand der Container weit genug von den nächsten Gebäuden entfernt. Durch das Feuer wurde lediglich der Lack am Container weggebrannt, der Sachschaden hielt sich somit in Grenzen. Verletzt wurde niemand. (AZ)