Hubschraubereinsatz bei Unfall auf A7: 23-Jährige wird schwer verletzt

Die junge Frau kracht erst gegen eine Leitplanke und dann gegen einen Lkw. Mit schweren Verletzungen wird sie vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Bei einem Unfall auf der A7 bei Kirchdorf an der Iller im Kreis Biberach ist eine 23-Jährige schwer verletzt worden. Die Autofahrer krachte mit ihrem Wagen in einen Lkw. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau am Montagabend auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte ihr Wagen zunächst in die Mittelschutzplanke und wurde dann gegen einen Sattelzug geschleudert. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Wildschutzzaun wurde durchbrochen.

Die 23-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 53-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers auf der Autobahn wurde die Fahrbahn in Richtung Füssen für circa eine Stunde von der Feuerwehr Erolzheim gesperrt. (AZ)