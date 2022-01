2022 will Kirchhaslach die Greimeltshofer Straße angehen

Plus Die Gemeinde hat heuer mehrere Bauprojekte umgesetzt. Die nächsten stehen schon in den Startlöchern. Auch die lange geplante Sanierung der Greimeltshofer Straße.

Schon zum zweiten Mal verhindert die Pandemie den Kirchhaslacher Jahresabschluss, zu dem sich traditionell Vertreter der Gemeinde, des kirchlichen und öffentlichen Lebens mit Bürgerinnen und Bürgern auf dem Friedensplatz treffen. Für üblich blickt Bürgermeister Franz Grauer an diesem Anlass auf Ereignisse im Greuth zurück und nennt abgeschlossene und anstehende Projekte. Und das waren und sind eine ganze Reihe.