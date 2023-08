Kirchhaslach

Autofahrer entdeckt unterwegs Waldbrand bei Herretshofen

Am Waldrand zwischen Herretshofen nach Ebershausen ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Plus Von der Straße aus sieht ein Fahrer Feuer und Rauch am Waldrand und alarmiert die Feuerwehr. Landwirte helfen, den Brand einzudämmen.

Von Wilhelm Schmid

Seit Dienstagabend sind die Flugbeobachter in Schwaben wieder in Alarmbereitschaft. Von Illertissen aus fliegen die Piloten über die Landkreise Neu-Ulm, Unterallgäu und Günzburg, um eventuelle Brandherde in den Wäldern aus der Luft schnell zu erkennen. Ein Waldbrand, der am frühen Donnerstagnachmittag bei Kirchhaslach entstanden ist, fiel allerdings nicht von der Luft aus, sondern von der Straße erkannt.

Ein auf der Ortsverbindungsstraße vom Kirchhaslacher Ortsteil Herretshofen nach Ebershausen vorbeikommender Autofahrer hatte offenbar Alarm ausgelöst, wurde an der Einsatzstelle erzählt. Am gut 50 Meter entfernten Waldrand oberhalb der Straße hatte der Fahrer Feuer und Rauch bemerkt. So wurden kurz vor 14 Uhr von der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach die Feuerwehren aus Herretshofen, Kirchhaslach, Dietershofen, Oberschönegg und Babenhausen in den Einsatz geschickt.

