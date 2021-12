Kirchhaslach-Greimeltshofen

18:00 Uhr

Ein Greimeltshofer will die Wirtshauskultur zurück ins Dorf bringen

Plus Die große Leidenschaft von Stephan Durm ist das Barbecue. Vor einem Jahr kaufte er sich einen Foodtruck. Warum er jetzt vor der Haustür den Grill anheizt.

Von Stephan Schöttl

„Wo die Wirtschaft stirbt, stirbt der Ort.“ So steht es in einer Studie der Universität Eichstätt-Ingolstadt zur bayerischen Wirtshauskultur. Probleme gibt es vor allem in ländlichen Gegenden, nicht erst seit den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie. Aber noch einmal kurz zurück zur wissenschaftlichen Studie und zu Zahlenspielen. Demnach gibt es in Bayern im Schnitt schon in jedem vierten Ort kein Wirtshaus mehr. Wenn’s bloß so wäre! Denn auf unsere Region bezogen, sieht es freilich mancherorts noch schlimmer aus. Bei Stephan Durm in Greimeltshofen im Unterallgäu zum Beispiel. In den Nachbardörfern gibt es so gut wie keine Gasthäuser mehr, in Kirchhaslach steht zwar ein schickes Bürgerheim, zum Sommer 2022 wird aber ein neuer Pächter gesucht. Und an dieser Stelle kommt nun Durm ins Spiel.

